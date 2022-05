Contrordine in extremis, confermata l’intitolazione della via a Raimondo Vianello

PELLESTRINA - Un colpo di scena degno del grande Raimondo: alla fine oggi pomeriggio a Pellestrina, nella giornata che intende celebrare il centenario della sua nascita, 7 maggio 1922, ci sarà anche l'intitolazione della via che porterà il suo nome.





LA SVOLTA

Un deciso cambio di rotta, dopo che giovedì Ca' Farsetti aveva spiegato che non c'erano i tempi tecnici per approvare, entro oggi, la delibera di giunta di intitolazione e collocare il cartello di intitolazione. A quel punto, a fianco dei cittadini e in particolare dell'organizzatore della festa, Giorgio Vianello, è sceso in campo il vicesindaco, Andrea Tomaello che si è sentito, più volte, al telefono con il direttore generale del Comune Morris Ceron, per cercare di trovare una soluzione. Quel che è certo è che la vicenda ha innescato qualche mal di pancia anche all'interno della giunta. «Ho solo fatto presente - spiega il vicesindaco Tomaello - che andava trovata una soluzione per evitare al Comune, non alle singole persone, quella che, nel caso oggi pomeriggio non potesse avvenire l'intitolazione, sarebbe una figuraccia. Non è assolutamente vero, infatti, che non c'era la richiesta da parte degli organizzatori. La richiesta è stata presentata dai promotori da almeno un anno, per cui c'era tutto il tempo per procedere.

La manifestazione, con l'intero programma, è stata accolta e inserita nel programma Città in Festa, per cui di questa iniziativa l'amministrazione comunale era al corrente. Se oggi pomeriggio non ci sarà l'intitolazione di via Raimondo Vianello a Pellestrina, qualcuno dovrà risponderne. Dispiace perchè stiamo parlando di un'iniziativa meritoria promossa con passione e sacrificio dai cittadini e associazioni di volontariato che meritano il nostro rispetto. Mi sono mosso per questo - assicura il vicesindaco - e mi hanno garantito che era stata trovata una soluzione tecnica per risolvere la questione, che è solo burocratica. Attendo di sapere i dettagli, ma sono fiducioso. Soluzione trovata».



IL PROGRAMMA

Oggi pomeriggio, dunque, il programma dovrebbe essere confermato dalle ore 15 con l'intitolazione di via Raimondo Vianello. La giornata, con la partita di calcio organizzata per l'occasione, sarà presentata dalla giornalista e conduttrice televisiva, Annamaria Parisi. Il concerto di Edoardo Vianello, in programma alle ore 21, per il rischio pioggia è stato spostato all'interno del Palazzetto dello sport di Portosecco al coperto.