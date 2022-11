MESTRE - Spaccata con un tombino ancora in via Piave, danneggiata e infranta la vetrata blindata del Chicken Fly, un locale della arteria al cemntro delle polemiche asulla sicurezza (angolo con via Monte Nero) e proprio a due passi da dove ieri - 4 novembre - il questore, Maurizio Masciopinto, ha portato il suo camper e incontrato i residenti.

La polizia Locale ha provveduto a risistemare in loco il tombino.