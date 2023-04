MESTRE - Colpo grosso ai danni di Veritas nel giorno di Pasqua. Decisamente una brutta sorpresa quella di ieri mattina - 10 aprile - per gli addetti dell'azienda multiservizi che si occupa anche della raccolta dei rifiuti in città e in alcuni comuni della provincia. La flotta di Apecar Piaggio da spazzamento è stata presa di mira in maniera pesante, rendendola per buon parte inutilizzabile.

Ben 12 veicoli a benzina, infatti, risultavano privi del catalizzatore della marmitta di scarico, "tagliato" con il flessibile. I ladri, da quanto si è potuto verificare, con ogni probabilità hanno agito tra il tardo pomeriggio di domenica e la scorsa notte. Le spazzatrici erano custodite nell'area del parcheggio, della sede di via Cavergnago a Mestre, che è coperta dalle telecamere dell'impianto di videosorveglianza: i filmati sono già stati consegnati ai carabinieri che stanno indagando sull'episodio.



La situazione è molto delicata, fanno sapere da Veritas, perché per la riparazione ci vorrà tempo e già da oggi si rischia di avere conseguenze nelle operazioni di pulizia di Mestre e della terraferma in genere. Si tratta dei mezzi che i netturbini utilizzano non solo per "spazzare" strade e piazze, ma anche per raccogliere i sacchetti lasciati al d fuori dei contenitori.



IL BUSINESS

Ma perché fanno tanto gola le marmitte? Questo non è il primo caso e purtroppo non sarà l'ultimo. Furti fotocopia continuano a essere denunciati specie da chi lascia la propria auto nei parcheggi dei centri commerciali o dei supermercati. È successo anche al Vega.

Gli investigatori spiegano che ad attirare l'attenzione dei malviventi, bande specializzate nel genere che impiegano al massimo un paio di minuti per asportare il pezzo di interesse, è quello che il catalizzatore contiene. Ovvero le piccole quantità, nell'ordine di qualche grammo, di metalli che definire solo preziosi è un eufemismo: palladio, platino, rodio, quest'ultimo solo per rendere l'idea ha una quotazione sul mercato di 495 euro al grammo perché è il più raro fra tutti. Da qui si capisce il business che ruota attorno a questi raid: minimo sforzo e massima resa.

Basta appunto un flessibile elettrico a batteria e non c'è nemmeno bisogno di sollevare il veicolo: due tagli è il gioco è fatto. Il danno è ingente, dai mille ai tremila euro a seconda del modello di macchina o furgone preso di mira. Senza contare i tempi di attesa per l'arrivo e l'installazione dei ricambi. Senza marmitta di sicuro non si può circolare.