MESTRE - In pratica era gran parte del suo capitale, esemplari di rappresentanza, da esporre nelle fiere per dimostrare quanto e come ama il suo mestiere e sia quindi affidabile. Dieci bonsai di grossa taglia, per un valore complessivo di oltre ventimila euro: glieli hanno rubati insieme a due pini silvestri nostrani nella notte fra sabato e domenica. È sconsolato Luca Florian, 40 anni, titolare di Flor Bonsai, il vivaio che ha creato nel...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati