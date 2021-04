CAMPOLONGO MAGGIORE - Il 7 febbraio del 1995 era una giornata di nebbia fitta. Giuseppe Lazzaro aveva 28 anni ed era dipendente di una ditta di carni di Saonara (Padova). Era già andato a fare la prima consegna a Piove e si trovava lungo la Vivai per far rientro in azienda. Ad un tratto un camion che procedeva in senso opposto, complice la scarsa visibilità, ha invaso la sua corsia di marcia prendendolo in pieno. Nell'impatto Giuseppe, che...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati