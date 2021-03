Brevazzana, ragazzo di 14 anni investito da un furgone oggi: era appena sceso dal bus. Ecco cosa è successo

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - Scende dall'autobus e nell'attraversare la strada rimane investito da un furgone: grave un ragazzo di 14 anni.

Ragazzo investito oggi

È successo verso le 13.45 a Bevazzana di San Michele al Tagliamento. Il giovane era a bordo di un autobus di linea della Arriva Udine che da Bibione porta a Lignano. Quando il 14enne, che vive a Bevazzana, è sceso dall'autobus è andato verso la parte posteriore del bus per attraversare la strada. In quel momento è arrivato un furgone che ha investito il minorenne, facendolo finire violentemente sull'asfalto. Immediata la richiesta di soccorso arrivata al 112 del Sores di Palmanova che ha inviato i sanitari di Latisana e di Udine, arrivati con l'elisoccorso. Con loro anche i Vigili del fuoco e la Polizia locale del distretto Veneto est. Il giovane è stato quindi preso in cura e trasferito in ospedale.