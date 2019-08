Ragazzo investito dal treno a Mestre, ripreso il traffico ferroviario: ritardi fino a 90 minuti

di Marco Corazza

E' ripresa e sta tornando gradualmente alla normalità, dalle 18.35, la circolazione ferroviaria sulla linea, sospesa dalle 16.50, per consentire i rilievi dell'Autorità giudiziaria a seguito dell'investimento di una persona nella fermata di Mestre Ospedale Coinvolto il Regionale 2866 Venezia - Sacile, autorizzato a ripartire alle 18.20. Registrati ritardi fino a 90 minuti per i convogli che hanno utilizzato itinerari alternativi. Sedici treni regionali sono stati limitati per parte del loro percorso o cancellati interamente.