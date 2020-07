VENEZIA Da tempo si temeva che i continui furti nelle barche e la sostanziale inafferrabilità dei ladri (a parte pochi sporadici casi) avrebbero portato ai giustizieri della notte. Questo, purtroppo, pare sia successo e per giunta nei confronti della persona sbagliata.



La denuncia dell'episodio di un presunto pestaggio con mazza da baseball ai danni di un ragazzo minorenne è arrivata ieri mattina sul gruppo sociale dei Diportisti laguna veneta.

«Purtroppo è capitato - ha scritto un avvocato che è parente del ragazzo che avrebbe subito l'aggressione - è capitato che qualcuno abbia voluto farsi giustizia da solo per un furto subito di una tanica. Ma quel qualcuno ha sbagliato persona, perché non c'entrava nulla... Colpire un minorenne tu che sei grande e grosso e di anni ne hai 30 con una mazza da baseball! Ragazzi, capisco l'esasperazione, ma così siete dei cretini e dei barbari».



Parole che lasciano capire che il presunto aggressore è noto alla famiglia e che presto ci sarà una denuncia. La cosa ha preoccupato non poco sia i carabinieri che la polizia, che formalmente non hanno ricevuto denunce, ma che pure loro buttano un occhio in un gruppo che ha quasi 17mila membri e che con il tempo è diventato una sorta di sfogatoio per quei tanti che hanno subito il furto della barca, del motore o di un componente come l'elica, la calandra, il piede o, più di frequente, la tanica o i diffusori dell'impianto stereo.



Se per i furti di taniche si pensa (a ragione, visto che qualcuno è stato beccato e denunciato) che gli autori siano dei ragazzi molto giovani, per quanto riguarda eliche e lavori più complessi come lo smontaggio del piede poppiero dell'imbarcazione per il trasporto funebre della Iof Rossi (avvenuto la scorsa settimana) siamo di fronte a un fenomeno più organizzato, come un mercato clandestino di pezzi di ricambio, magari diretto verso qualche Paese dell'Est.

Con l'esiguità di mariuoli scoperti dalle forze dell'ordine, dovuta al fatto che gli ormeggi in tutta la laguna sono tantissimi e quasi sempre in zone molto decentrate, c'è chi ha cominciato a fare da sè mettendo ad esempio un chilo di zucchero nella tanica, in modo che si grippi il motore del malcapitato utilizzatore abusivo. C'è anche chi dorme in barca, sperando di cogliere sul fatto i ladri o chi fa le ronde di notte.



Mai, però, qualcuno aveva pensato di prendere a mazzate un ragazzo. Al quale è stata refertata la frattura di un paio di costole.

