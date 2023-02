MESTRE - Stava giocando con lui in giardino, in una mattina come tante. All’improvviso, per motivi che sarebbero ancora inspiegabili, quel rottweiler si è scagliato contro di lei, azzannandole la gamba. Un dolore lancinante e una paura enormi per una ragazzina quattordicenne che ha urlato e implorato aiuto, con il provvidenziale arrivo di un vicino che è riuscito a metterla in salvo dalla furia del cane inferocito. Quindi la corsa in ospedale, dove le è stata curata la ferita che, se fosse stata solo un po’ più profonda, avrebbe intaccato la vena safena con terribili conseguenze per la giovane che, comunque, dovrà sottoporsi ad un intervento di chirurgia plastica.



L’AGGRESSIONE

Il fatto è avvenuto domenica mattina, in una zona residenziale di Favaro. La quattordicenne era in giardino con il suo cane che, a quanto risulta, non avrebbe mai manifestato in passato comportamenti nei confronti dei proprietari. La ragazzina e il rottweiler stavano giocando assieme come mille altre volte ma, appunto, quella mattina nella mente dell’animale è scattato qualcosa che lo ha fatto rivoltare contro la quattordicenne. Uno scatto improvviso e se lo è ritrovato attaccato alla gamba, con i denti conficcati nel polpaccio. Non un morso, ma una “presa” che il molosso non voleva mollare, mentre la ragazza si dimenava e urlava dal dolore. A quel punto sarebbe intervenuto il vicino di casa che, scavalcata la recinzione, con un bastone sarebbe riuscito a liberare la ragazzina, con il rottweiler che, però, le aveva quasi strappato un pezzo di carne.

Chiamati i soccorsi mentre si cercava di fermare l’abbondante emorragia di sangue dal polpaccio, la giovane è stata portata d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale dell’Angelo dove è stata sottoposta alle prime medicazioni e ad una visita del chirurgo plastico. La ferita, per niente superficiale, era però troppo recente per intervenire subito, così la ragazza è stata mandata a casa per tornare all’Angelo già il giorno dopo per ulteriori cure ed un nuovo consulto con il chirurgo.



UNA RAZZA DIFFICILE

Se il rottweiler viene definito come un cane “equilibrato, determinato e fedele al padrone”, il suo istinto diretto alla difesa del territorio è talmente forte da causare reazioni violente non appena intercetta la possibilità di una minaccia. Impossibile dunque capire cosa possa averlo fatto scattare contro la sua giovane proprietaria, arrivando perfino a ferirla in maniera così profonda. Pur non essendoci denunce ma visto l’intervento di Suem e Pronto soccorso, l’Ulss 3 ha ora attivato il Servizio Veterinario che, assieme alla famiglia proprietaria dell’animale, dovrà valutarne l’eventuale pericolosità e le possibili misure da adottare.