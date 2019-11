Ragazzi danno fuoco ad un clochard per noia e si filmano col telefono

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIOGGIA - Due ragazzi, minorenni, danno fuoco, forse per noia, ad un uomo senza fissa dimora, mentre una terza persona riprende la scena col telefonino. E' accaduto a Chioggia nei giorni scorsi, i carabinieri stanno indagando per chiarire la dinamica dei fatti ancora tutta da verificare. L'uomo, sui 45 anni, vive in un peschereccio in disarmo ormeggiato a punta Poli, qualche mese fa la barca aveva preso fuoco. Si era parlato allora di una causa fortuita ma ora questo nuovo fatto getta una luce diversa anche su quell'episodio.