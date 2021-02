MOGLIANO - E' stata investita dal treno oggi a Mogliano una ragazza vicentina di 23 anni, C. D., residente ad Arzignano: attraversava i binari all'altezza di via Oberdan a circa 500 metri dalla stazione di Mogliano Veneto sul binario 1 in direzione Venezia.

Non è chiara la dinamica dei fatti anche se gli inquirenti parlano di gesto volontario.

Ultimo aggiornamento: 21:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA