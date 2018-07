Il mistero della ragazza aggredita due volte da uno sconosciuto

di Roberta Brunetti

VENEZIA - Era già stata aggredita a novembre, mentre andava a scuola. L’altra sera è successo di nuovo, la sera, mentre portava a spasso il cane. Un incubo che continua per una 18enne di Castello che ha raccontato di essere stata presa di mira sempre dallo stesso uomo: alto, scuro di pelle, probabilmente straniero, vestito di nero, con un tatuaggio sulla mano. Dopo l’aggressione di novembre, nei mesi successivi l’aveva insultata in più occasioni, incontrandola per strada. Stavolta l’ha nuovamente malmenata, tanto da procurarle varie ferite al volto e al corpo, medicate al pronto soccorso.