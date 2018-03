di Marco Corazza

Nevica sul Portogruarese, raffica di incidenti sullabloccata tra Mazzolada e San Stino. In tilt anche la A4, sempre trae San Stino. Difficoltà per i mezzi di soccorso nel raggiungere i luoghi dove si sono verificati gli incidenti proprio per la neve copiosa. Sono almeno tre gli incidenti sullanel tratto compreso tra San Stino e Portogruaro. Aun auto è finita nel fossato, mentre un' altra è finita di traverso bloccando il traffico. Poco più in là, anei pressi della Fornace, un tamponamento tra veicoli non permette la circolazione dei mezzi.Un altro incidente si è verificato nei pressi della Idrovora didi Annone, sempre sulla, con altri disagi. A complicare ulteriormente la circolazione ci sono almeno tre mezzi pesanti, tra cui un carico eccezionale, che con difficoltà riescono a proseguire nei sottopassi di San Stino. In, al chilometri 440 nel tratto compreso tra Portogruaro eun auto ha tamponato una bisarca provocando lunghe code, Ovunque non si segnalano feriti gravi, ma i mezzi di soccorso hanno difficoltà a raggiungere i luoghi proprio per le strade impraticabili e le lunghe code. "Abbiamo attivato spargi sale e spazza neve . spiega il comandante della Polizia locale del Portogruarese, Thomas Poles - stanno lavorando traper rientrare verso il capoluogo".