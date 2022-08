Emittenti universitarie alla Mostra del cinema, le guida Cube Radio

VENEZIA - Produrranno contenuti digitali quotidiani dal 31 agosto al 10 settembre direttamente dalla

79.ma Mostra del Cinema mettendo l’esperienza di Cube Radio a servizio delle emittenti universitarie

italiane coordinate da RadUni, l'associazione degli operatori radiofonici e media degli atenei italiani.

A produrli saranno 8 studenti di comunicazione allo IUSVE e una neolaureata accompagnati

dal direttore di Cube Radio e docente IUSVE Marco Sanavio da luglio responsabile

della comunicazione nazionale dell'associazione degli operatori radiofonici universitari e di Aurora Simionato, risultata seconda tra tutti gli speaker universitari italiani nello «Speaker challenge» di maggio al Festival delle radio universitarie.





Quattro studenti rimarranno al Lido per tutta la durata della Mostra (AuroraZamengo, Massimiliano Sanson, Ludovico Pravato, Chiara Pavan), gli altri parteciperannoalle sessioni (Francesca Cracco, Claudia Gallinaro, Marica Padoan, Giorgia Pastrello,Margherita Rossato).IUSVE in questa occasione sarà anche il punto di coordinamento di RadUni e del formatCineUni curato da Irene Centola per il quale gli studenti di Cube insieme a quellidi Radio Ca’ Foscari e di Radio Università La Sapienza produrranno dei contenuti nel corsodella Mostra. «Questa esperienza di alto valore sia culturale che didattico - spiega Marco Sanavio -resa possibile dalla collaborazione IUSVE-Fondazione Ente dello Spettacolo chegenerosamente ospita gli studenti nel proprio spazio, consentirà agli studenti che stannoprestando servizio presso la nostra emittente accademica di misurarsi direttamente sulcampo come reporter e social media manager ma, soprattutto, di arricchire personalmentela propria rete di relazioni ed esperienze diventando per qualche giorno un punto di riferimentoanche per altre radio universitarie italiane».Cube radio in questa occasione si occuperà anche della regia di «A qualcuno piace radio» un programma di Cinematografo.it, per leggere e commentare le notizie della Mostra a cura di Gianluca Arnone e Giulia Mirimich trasmesso in dieci episodi dallo Spazio FEdS a Venezia, a partire dal 31 agosto alle 13 e che verràcondiviso sulle principali emittenti accademiche e sulle principali piattaforme musicali(Spreaker, iHeart, Google Podcast, Audible, Deezer, Podcasher).