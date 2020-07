E' arrivata in ospedale ancora sotto choc. Una 15enne, italiana, ha denunciato di essere stata violentata da un ragazzo conosciuto ad una festa privata a Jesolo.

La ricostruzione. Nel corso della scorsa serata, un gruppo di giovani, residenti fuori provincia ed affittuari di un appartamento nella località balneare, hanno tenuto una festa privata, dove pare abbiamo consumato alcolici. Terminati i festeggiamenti una 15enne ha chiesto aiuto ad un familiare asserendo di aver avuto un rapporto non consenziente con altro giovane. Immediatamente è stato richiesto l’invio di una pattuglia alla Centrale operativa della Compagnia di San Donà di Piave che ha attivato i militari delle stazioni dei Carabinieri di Jesolo e Cavallino Treporti che si sono fatti carico dell’intervento, giungendo celermente presso l’appartamento ed immediate sono scattate le indagini.

Sono stati effettuati dei rilievi e dei sequestri all’interno dell’appartamento nonché è stato individuato un giovane 17enne, coinvolto nell’evento, e di ciò è stata informata la Procura della Repubblica per i Minorenni di Venezia, la quale ha disposto la successiva audizione protetta della minore necessaria in questi delicati casi. La ragazza è stata condotta presso l’ospedale di San Donà di Piave per un’accurata visita medica.

L'episodio ricorda molto un'altra vicenda avvenuta sempre a Jesolo due anni fa, quando una 15enne di Trieste venne stuprata, la notte del 23 agosto 2018, da un giovane senegalese residente a Marcon, Mohamed Gueye. Un anno fa, il 25enne africano era stato condannato a una pena di tre anni e quattro mesi di reclusione.

Ultimo aggiornamento: 17:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA