Questionario a scuola con etnie rom e sinti, ora il preside ritira il modulo

di Monica Andolfatto

MESTRE - «Se il modulo da un punto di vista legale ha dei profili di illegittimità, lo cambieremo sicuramente», parola di Carlo Marzolo, dirigente dell'in provincia die a Saonara in provincia di. La dichiarazione arriva il giorno dopo le polemiche suscitate dalla segnalazione di alcuni genitori che all'atto di compilare il questionario per iscrivere i figli alla elementare di Tombelle di Vigonovo si sono imbattuti nella richiesta, bollata come altamente discriminatoria, di indicare l'etnia del bambino: nomade, rom, sinti o caminanti . La quiete dopo la bufera? Forse. «Le finalità del questionario - continua Marzolo - erano quelle della maggior inclusione possibile e non certo il contrario. Lo stampato viene distribuito da dieci anni a