QUARTO D'ALTINO (TREVISO) - Ubriaco di buon mattino, prima litiga con il personale del bar e poi aggredisce i carabinieri, costretti ad usare lo spray anti-aggressione per riuscire ad evitare il peggio. Protagonista della mattinata movimentata, un quarantunenne di origine brasiliana, irregolare in Italia, senza fissa dimora e senza lavoro, ma che, in compenso, ha già avuto a che fare con la giustizia. Ora dovrà rispondere di resistenza a un...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati