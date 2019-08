A Quarto spunta post anti-Salvini: l'ira leghista si scatena sul sindaco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

QUARTO D’ALTINO - A incrinare i rapporti, già da tempo altalenanti, tra Claudio Grosso e i leghisti è un post. A pubblicarlo su Facebook, però, non è stato il sindaco di Quarto d’Altino ma una dipendente assunta dal Comune per il suo staff. La citazione ironica riferita, anche se non viene nominato direttamente, al ministro dell’Interno Matteo Salvini, ha fatto infuriare il segretario provinciale della Lega, Luca Tollon, che con una sorta di “accusa di tradimento” se la prende però con il primo cittadino altinate.