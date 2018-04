Nave de Vero spegne 4 candeline con Venuti, Frassica e i Gipsy Kings

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Nave de Vero celebra il quarto anniversario dall’apertura con 3 giorni di: i protagonisti di questa edizione saranno, che si esibiranno dal 18 al 20 aprile dalle 21 al centro commerciale di Marghera.Mercoledì 18 il via ai festeggiamenti con la splendida voce di Mario Venuti. Dopo l’esordio negli anni ’80 con i Denovo, rockband in cui mosse i suoi primi passi da autore ed interprete, il cantautore siciliano esordisce come solista nel 1994 con l’uscita del suo primo disco “Un po’ di febbre”, che gli vale la collaborazione con Carmen Consoli: il successo sanremese del 1996 “Amore di Plastica” porta infatti anche la firma di Venuti. La consacrazione al grande pubblico avviene nel 2003 con la hit “Veramente” che impazza in tutte le radio. L’anno seguente partecipa al Festival di Sanremo con “Crudele” ricevendo l’ambito premio della critica. Nel 2013 la reunion dopo trent’anni con i Denovo e l’uscita del suo decimo disco.Ad intrattenere il pubblico giovedì 19 ci sarà il grande: il comico siciliano, salito alla ribalta negli anni Ottanta con i varietà “Quelli della Notte” e “Fantastico”, si è affermato anche come attore nel ruolo del Maresciallo Cecchini nella serie tv Rai “Don Matteo”. Frassica salirà sul palco di Piazza de Vero insieme al sestettoThe Plaggers, nome che richiama ironicamente il plagio delle canzoni; gli artisti accompagneranno il pubblico in un coinvolgente viaggio musicale in cui i successi italiani verranno reinterpretati alla maniera di Frassica dando vita a brani come “Grazie dei Fiori bis” o “Viva la mamma col pomodoro”.Il trittico di eventi musicali si chiuderàcon il concerto deila storica band di origine andalusa nota al grande pubblico per le celebri hit “Bamboleo” e “Volare”. Si tratta di canzoni che a cavallo degli anni 80/90 hanno infuocato le estati francesi, italiane e poi del mondo intero, con il ritmo del loro flamenco e il loro stile inconfondibile. Uno stile che è una fusione di rumba flamenca, flamenco tradizionale e musica pop, un mix che ha portato i Gipsy Kings al successo in tutto il mondo. Il gruppo si esibirà con Andrè Reyes; le chitarre e i ritmi incalzanti dei Gipsy Kings assicureranno uno spettacolo imperdibile, l’ideale per chiudere i festeggiamenti della Nave de Vero.