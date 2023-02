Dopo i deputati, ecco i senatori. Anche gli eletti del (oppure a) Nordest hanno presentato le dichiarazioni dei redditi e dei patrimoni e quasi tutti le hanno fatte pubblicare sul sito di Palazzo Madama. In testa e in coda alla classifica degli imponibili relativi al 2021, e denunciati nel 2022 cioè nell'anno delle elezioni, ci sono due donne: la più "ricca" si conferma l'azzurra padovana Maria Elisabetta Alberti Casellati, mentre la più "povera" è la verde veronese Aurora Floridia.



Quanto guadagnano i politici al governo?



La veterana Casellati, ministro delle Riforme istituzionali, registra un imponibile di 253.385 euro, nonché varie proprietà e comproprietà di case e terreni, edificabili o arativi, fra Padova, Roma, Cortina d'Ampezzo e Palizzi, un'Audi A5, rispettivamente il 100% e il 20% delle società padovane Cavour ed Esa, più 46.500 euro di contributi elettorali. Invece l'esordiente Floridia arriva con un reddito di 1.679 euro, un fabbricato a Malcesine e una Seat Arona. Tornando al Governo, l'altra forzista Anna Maria Bernini (Università), emiliana eletta in Veneto, segnala 121.987 euro, alcune comproprietà di fabbricati e appezzamenti a Bologna e Gabicce Mare, una Smart Fortwo Coupé. Il meloniano padovano Adolfo Urso (Imprese) evidenzia 91.048 euro, abitazione con pertinenze a Roma, una Toyota Rav 4 e un Volkswagen T Cross, oltre a contributi elettorali per 219.600 euro (di cui 67.500 restituiti). Il collega pordenonese Luca Ciriani (Rapporti con il Parlamento) indica 94.540 euro, la comproprietà di abitazione e terreno a Fiume Veneto, un'Alfa Romeo Stelvio a noleggio e 50 asset finanziari. Il sottosegretario leghista Andrea Ostellari (Giustizia) presenta 133.216 euro, una casa a Padova e una Mercedes 240 del 1982.

Redditi dei senatori a Nordest, la classifica



Sul piano delle auto d'annata, il meloniano polesano Bartolomeo Amidei lo batte con una Mga del 1966, a fronte però di un imponibile di appena 4.243 euro. Anche se il veicolo più storico di tutti appartiene al suo collega triestino Roberto Menia (70.438 euro): una Fiat 508 Balilla del 1935, a cui si accompagnano alcuni fabbricati e un terreno boschivo ("no reddito") fra Trieste, Duino Aurisina e Danta di Cadore. Nota appassionata di motori è la leghista vicentina Erika Stefani (98.156 euro), con una Bmw, una Peugeot e due motociclette Suzuki. Ma in fatto di passione per i beni d'epoca, il dem padovano (di residenza) Andrea Crisanti non ha eguali: dopo l'acquisto della seicentesca Villa Priuli Custoza a Val Liona, il microbiologo risulta proprietario di nove beni tra abitazioni, giardino, terreni, annesso agricolo e corte per quel che riguarda il compendio in località San Germano dei Berici, nonché di una casa a Roma, con un reddito "di lavoro dipendente" pari a 69.665 euro.



Nove sono anche gli immobili del meloniano bellunese Luca De Carlo (96.188 euro), ma si tratta di terreni e fabbricati fra Calalzo di Cadore e Feltre, mentre sono otto quelli della renziana vicentina Daniela Sbrollini (99.699 euro), fra Vicenza e Latiano. Solo una nuda proprietà a Marostica per la leghista vicentina Mara Bizzotto (108.900 euro), il che succede anche per uno dei due appartamenti a Verona del collega Paolo Tosato (126.528). C'è infatti chi investe nel mattone, come l'azzurro vicentino Pierantonio Zanettin (103.255 euro): un condominio, un appartamento e due studi a Vicenza, un terreno a Montegalda e un appartamento a Roma. E c'è chi invece punta sulle azioni, come il "fratello" veronese Matteo Gelmetti (reddito complessivo di 97.958 euro), che ne detiene 50.000 di Ptsclas Spa. Nelle file dell'opposizione, il dem veneziano Andrea Martella dichiara 66.032 euro, un fabbricato a Portogruaro e una Mercedes Classe C; la pentastellata vicentina Barbara Guidolin ha 99.551 euro, una casa a Bassano e una Nissan Juke.