Francesca Valla, la tata della televisione sulla spiaggia per i bimbi

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - Libera i talenti del tuo bambino: una delle sfide più complesse per genitori ed educatori, raccontata attraverso spunti di riflessione e passi concreti per imparare a riconoscere l’unicità dei più piccoli. Stasera la famosa tata della TV, Francesca Valla, torna sulla spiaggia di Bibione per presentare il suo nuovo libro e condividere con mamme, papà, nonni e zii i consigli per aiutare i bambini a capire chi sono e diventare loro stessi. A partire dalle 21, la centralissima piazza Treviso sarà la location di una chiacchierata insieme a tata Francesca Valla. Un dialogo aperto che guiderà le famiglie attraverso i passaggi principali della conoscenza dei propri figli e che le vedrà protagoniste anche sul palco con domande, momenti di condivisione e importanti riflessioni. “Avere talento non significa primeggiare in una disciplina – spiega Francesca Valla – si tratta invece di trovare ciò che ci rende unici, irripetibili e quindi speciali”.Concedere ai figli lo spazio per annoiarsi, lasciarli sperimentare le proprie passioni in libertà e ascoltarli attivamente senza giudicare. Sono solo alcune delle tematiche, approfondite in Libera i talenti del tuo bambino, che Francesca Valla affronterà in piazza a Bibione con la competenza e dolcezza che la contraddistinguono. Insieme a consigli e stimoli concreti per aiutare i bambini a riconoscere le loro doti, non mancherà anche lo spazio per parlare delle trappole e degli errori da evitare. “Da genitori, dobbiamo lasciare i nostri bambini liberi di sperimentare e di attribuirsi autonomamente il proprio talento. Spesso invece, spinti dall’idea di volere il meglio per loro, tendiamo a riflettere sui nostri figli le nostre passioni e le nostre aspettative, finendo per soffocare la loro vera unicità”. E proprio i temi del talento, dell’ascolto e dell’educazione emotiva saranno al centro anche dei prossimi appuntamenti in compagnia della famosa tata: il 7 agosto sempre in piazza Treviso con un nuovo show edutainment e l’8 agosto sulla Passeggiata Adriatico per un’avventurosa biciclettata nella natura, alla volta del faro della località.