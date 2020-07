MESTRE - Chi viaggia in business class può scegliere se indossare la mascherina a bordo, chi vola in classe economica è obbligato a mettere sopra la mascherina anche la visiera di protezione, per tutta la durata del viaggio che, nello specifico, è piuttosto esteso dato che Qatar Airways, da Venezia, copre solo tratte a lungo raggio collegando la laguna con il suo hub, ossia l’aeroporto internazionale Hamad a Doha e, da lì, permette di proseguire per buona parte delle 170 destinazioni come Dacca, Maldive, Bali, Nairobi, Zanzibar, Shanghai.

«Abbiamo riavviato collegamenti in tutto il mondo, ma sempre e solo in accordo con le autorità locali, e con i più alti standard di igiene a bordo come nelle fasi di imbarco e sbarco, per cui in business class consentiamo a passeggeri di scegliere se indossare la mascherina e la visiera perché c’è lo spazio per il distanziamento» spiega Maté Hoffmann, country manager Italia & Malta della compagnia aerea del Qatar che ieri ha ripreso le operazioni al Marco Polo con il primo Boeing B787 Dreamliner partito nel pomeriggio per Doha dopo mesi di lockdown.

GRADUALITÀ

Per il momento i voli saranno tre alla settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) contro i sette cui era arrivata la compagnia ad inizio del 2020. Il Covid, dunque, ha imposto prima il blocco dei voli ed ora una loro riduzione: spostarsi non sarà più come prima?

«Sarà diverso per un po’ di tempo poiché abbiamo adottato un servizio per rispondere alla situazione attuale. I passeggeri stessi si trovano davanti a una nuova modalità ma anche noi, come compagnia, abbiamo lavorato per adattarci a questa fase e garantire i più elevati standard igienici durante l’intero viaggio» risponde Hoffmann che, però, in prospettiva è convinto del ritorno alla normalità dopo l’emergenza sanitaria globale: «Sì, siamo fiduciosi che col tempo torneremo alla normalità, e noi ci troviamo in una posizione di vantaggio grazie alla nostra moderna flotta che ci permetterà di farlo nel minor tempo possibile».

Sono oltre 250 gli aeroplani di Qatar che, per la quinta volta, è stata nominata miglior compagnia del mondo, ed è già stata premiata anche come miglior compagnia del Medio Oriente e per la miglior poltrona di business class che, in pratica, si trasforma nel primo letto matrimoniale in tale classe. Il Covid-19 ha cambiato tipologia di viaggiatori?

«Non direi, trasportiamo tutti i passeggeri che scelgono di prenotare un volo con noi, riponendo fiducia in una compagnia che ha dimostrato di mettere al primo posto la tutela dei passeggeri e del proprio personale» afferma il manager ricordando che Qatar Airways, terzo vettore cargo a livello globale con 60 destinazioni in tutto il mondo, fornisce pure il trasporto merci in più di 160 destinazioni chiave per il turismo d’affari e leisure a livello mondiale con 200 aeromobili.

TUTE PROTETTIVE

Tornando alla sicurezza, oltre a mascherine, visiere e distanziamento, quali accorgimenti avete adottato?

«Seguiamo rigorosamente le regole, operiamo i più alti standard di igiene e le linee guida stabilite, e in particolare siamo stati tra i primi a predisporre tute di protezione individuale per l’equipaggio di cabina, oltre a guanti, maschere facciali, occhiali di sicurezza - conclude Maté Hoffmann -. Da poche settimane il personale di bordo è tenuto ad indossare un nuovo camice protettivo sopra le uniformi, oltre a un servizio modificato per ridurre le interazioni tra i passeggeri e l’equipaggio. A bordo, inoltre, tutti i passeggeri ricevono un kit di protezione gratuito con maschera chirurgica e guanti monouso, e un gel igienizzante. Infine anche durante il processo di imbarco, ai passeggeri viene fatto rispettare l’allontanamento sociale e cerchiamo in ogni modo di garantire loro l’assegnazione di posti a sedere distanti l’uno dall’altro, eccetto per le famiglie. Mettiamo in atto tutte le misure necessarie durante il processo di imbarco e in volo, imbarcando in gruppi e sequenze».

