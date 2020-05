Puledrino bloccato nel fango, i pompieri lo salvano lo "affidano" a 2 cavalli

CAVALLINO - Puledrino finisce bloccato nel fango di un canale in via Pordelio a Cavallino-Treporti, a salvare l’animale ci hanno pensato i vigili del fuoco. La squadra dei pompieri, intervenuta da Jesolo, questa mattina alle 7.30, sono riusciti a liberare il giovane quadrupede, che agitandosi affondava sempre di più nella melma. L’animale una volta liberato è stato adagiato sull’erba e subito dopo è riuscito a rialzarsi. Il puledro è stato raggiunto da una coppia di cavalli che l’hanno ripreso in custodia. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.



Ultimo aggiornamento: 12:25

