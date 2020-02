Accusa il senzatetto per un pugno alla Bud Spencer: 10 mesi alla guardia

VENEZIA - Un regolamento di conti davanti alla stazione di Santa Lucia. E una scena dal retrogusto alla Bud Spencer e Terence Hill: una scazzottata, la vittima che si abbassa per difendersi dagli aggressori e il pugno destinato a lui che va a rompere il naso a chi lo teneva fermo.

Sono le coordinate di un processo per calunnia chiuso ieri di fronte al giudice dell’udienza preliminare di Venezia, Andrea Battistuzzi, che ha condannato una guardia giurata padovana (ma in servizio in città) a 10 mesi e 20 giorni di carcere - pena sospesa - per aver accusato il senza tetto di averlo picchiato a sangue.

Succede tutto alcuni anni fa, in una zona lontana da occhi indiscreti, in stazione a Venezia.

I protagonisti sono la guardia giurata padovana - a lavoro nella città d’acqua - un suo amico chiamato in rinforzo e un senzatetto che da tempo bazzicava negli spazi della stazione di Santa Lucia. Più volte lui e la guardia giurata avevano avuto a che ridire tra di loro: accuse e offese che il vigilantes aveva deciso di chiudere una volta per tutte una sera. Così una sera aveva chiamato in rinforzo un suo amico. Chiaro l’obiettivo, quello di prendere alla sprovvista il senzatetto e regolare la situazione affrontandolo in due. Avvicinato il clochard, la tensione si era subito scaldata tra i tre che ci avevano messo ben poco per venire alle mani. E nelle more di questa zuffa, avevano iniziato a volare pugni. Uno di questi, indirizzato verso il senzatetto, aveva invece colpito al volto la guardia giurata che si trovava vicina alla vittima, veloce a schivare il colpo.

Dalla rissa - finita male - la vicenda è stata portata in tribunale con la denuncia della guardia giurata che aveva raccontato di essere stata aggredita dalla persona che lui voleva in realtà picchiare. Sono state le indagini della magistratura a raccontare come siano andate le cose realmente e svelare la bugia della guardia giurata, finita di fronte al giudice e condannata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA © RIPRODUZIONE RISERVATA