Bibione. Dopo un giro per locali tenta di sferrare un pugno a un agente: 27enne arrestato

BIBIONE (VENEZIA) - In stato di alterazione è entrato in diversi locali di Bibione creando scompiglio un po' ovunque: un ventisettenne veronese si scaglia contro un agente della polizia locale e finisce in manette. È successo l'altro giorno in pieno centro, tra i ristoranti e negozi di Bibione.

Qui il giovane, dopo aver creato scompiglio in diversi locali, si è imbattuto in una pattuglia della polizia locale del Distretto Veneto est. Gli agenti diretti dal commissario Matteo Cusan erano arrivati su richiesta degli stessi esercenti. Al loro arrivo arrivo l'uomo era particolarmente agitato.

I due agenti della Locale hanno cercato di calmarlo instaurando un dialogo. Ogni tentativo però di trovare un'intesa non è servito. Il 26enne dopo aver inveito più volte contro gli agenti, si è avvicinato tentando di sferrare un pugno a uno degli uomini in divisa. A quel punto è stato atterrato e quindi ammanettato, il tutto mentre i turisti si sono messi a filmare con i telefonini. I video sono poi diventati virali. Per il veronese è arrivata una notte nel carcere di Pordenone nell'attesa che l' autorità giudiziaria si pronunciasse. Ieri è stato convalidato l'arresto e disposto l'obbligo di firma presso la caserma dei carabinieri.