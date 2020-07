Un reggiseno di radicchio per promuovere la rosa di Chioggia: bufera sul nuovo spot del Consorzio Igp

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIOGGIA - Il consorzio Igp che promuove il, la famosa "rosa di Chioggia", per la nuova pubblicità ha utilizzato unfatto di radicchio indossato da una modella, accompagnato dalla scritta: "Un radicchio da mangiare".Ma il nuovo spot non è piaciuto ad alcune femministe che oltre ad accusare il direttore del Consorzio per questo spot sessista, hanno scritto al, Alessandro Ferro, chiedendo che la pubblicità fosse immediatamente cancellata: «Le donne ancora una volta sono ogetto del desiderio sessuale maschile, è una pubblicità offensiva per le donne ma anche per l'intera città di Chioggia».