«Provo la moto»: Rinaldo Rosa fa 300 metri, si schianta e muore. Era il papà del consigliere comunale Mauro

PRAMAGGIORE - La festa in famiglia, poi prova la moto e si schianta: tragedia a Pramaggiore. È successo oggi pomeriggio, sabato 9 settembre, in via Loredan. A perdere la vita Rinaldo Rosa, 65 anni papà del consigliere comunale Mauro. Erano da poco passate le 15 quando l'uomo si trovava a casa in via Loredan, dove era appena terminata una festa con amici e parenti. «Provo questa moto da strada che da un po' è ferma - ha detto Rinaldo al figlio Mauro che era lì con lui – faccio un giretto e torno subito». Rosa è uscito di casa in sella alla sua moto da strada, ha percorso circa 300 metri quando in prossimità di una curva è volato dritto. La moto è finita nel fossato salvo poi rimbalzare e finire in mezzo a via Loredan. Subito alcuni passanti hanno lanciato l'allarme al 118 che ha mobilitato i soccorritori.

Sul posto sono arrivati i sanitari con l'ambulanza partiti da Portogruaro insieme ai colleghi di Treviso arrivati con Leone 1, l'elicottero del Suem. Con loro anche i carabinieri di Annone Veneto che hanno chiuso la strada per permettere le operazioni di soccorso. Purtroppo per Rinaldo Rosa non c'è stato niente da fare.