Niente premio di risultato: distretto calzaturiero del Brenta nel caos, protestano i lavoratori di 500 imprese

VENEZIA - Le segreterie regionali del Veneto di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil, e quelle territoriali di Padova e di Venezia, hanno annunciato per il prossimo 7 dicembre una manifestazione dei lavoratori dello storico Distretto della calzatura della Riviera del Brenta, in provincia di Venezia, contro il rifiuto opposto da Confindustria Veneto Est al rinnovo dell'accordo che prevedeva un premio di risultato indistintamente a tutti i lavoratori dell'area. La formula era stata introdotta fino allo scorso anno per consentire l'adozione di gratifiche legate agli obiettivi anche nelle realtà di piccola e piccolissima dimensione, prive di rappresentanza sindacale e nell'impossibilità di contrattare con la parte datoriale premi di risultato. Nel distretto della Riviera del Brenta operano circa 500 imprese.

In una nota il coordinamento dei sindacati «in modo univoco ritiene la posizione di Confindustria inaccettabile, perché intenta a cancellare la storia delle relazioni industriali di questo distretto che negli anni ha prodotto politiche e accordi che hanno saputo rispondere alle esigenze dei lavoratori e delle aziende.