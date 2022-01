MARGHERA - Viaggiava su un’auto senza revisione e con una patente falsa per andare a prostitute. Quando, però, sono intervenuti i vigili per sanzionarlo, si è ritrovato ad avere una difesa d’ufficio inattesa: una delle prostitute della zona, infatti, si è scagliata contro gli agenti insultandoli e minacciandoli. La turbolenta notte in questione è quella del 1. gennaio: gli agenti in borghese del nucleo operativo della polizia locale stavano facendo il solito giro di controllo, quando la pattuglia ha fermato quell’auto in via Fratelli Bandiera che stava parcheggiando davanti a una casa abitata da alcune prostitute. Gli agenti, allora, hanno pensato di controllare chi fossero quei potenziali clienti: l’uomo alla guida, un 37enne nigeriano, era in compagnia di altri quattro connazionali.

L’auto è emerso subito che non era stata revisionata e la licenza di guida esibita ha destato qualche sospetto per via di alcuni caratteri un po’ particolari che non corrispondevano con quelli dei soliti documenti. La conferma è arrivata dal laboratorio scientifico del corpo: dalle analisi è emerso che quella patente era palesemente falsa. A quel punto è scattato il sequestro del documento e l’uomo è stato denunciato.

A quel punto però è successo qualcosa di imprevedibile. Dalla casa, infatti, è uscita di corsa una prostituta sudamericana, già nota alle forze dell’ordine. La donna, fuori di sè, ha iniziato a inveire contro gli agenti: furiosa, forse, del fatto che quel controllo avesse fatto perdere a lei e alle sue colleghe cinque potenziali clienti. La donna ha iniziato con minacce di morte, diventando via via sempre più aggressiva. A quel punto gli agenti non hanno più potuto far finta di niente e l’hanno portata in centrale. Non è stata un’impresa facile: la donna, infatti, ha scalciato senza mai smettere danneggiando l’auto di servizio della polizia locale. Anche lei quindi è stata denunciata per i reati di resistenza a Pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.