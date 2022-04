VENEZIA/MESTRE - Un miliardo e 221 milioni di euro di fondi pubblici. Per la maggior parte in arrivo con il Pnrr, ma anche da stanziamenti statali e regionali che andranno a finanziare interventi nel Veneziano: 660.202.134 passando per il Comune di Venezia, altri 143.470.000 per la Città metropolitana, ulteriori 417.750.000 per altri enti di area metropolitana. Ad aggiungersi a questa torta così ricca, ci sono poi i 139 milioni del progetto Più sprint, altra fettina del Pnrr, che per una novantina di milioni dovrebbe andare a finanziare il cosiddetto Bosco dello sport, la nuova cittadella da realizzare a Tessera, e per il resto altri impianti sportivi in giro per la Città metropolitana. Ecco la ripartizione dei tanti soldi in arrivo, fornita da Ca' Farsetti, che mette in fila le varie caselle in una nuova tabella. Un modo per ribattere a distanza alle critiche che stanno arrivando dalle opposizioni sul Bosco dello sport, accusato di assorbire troppe risorse del Pnrr.



NON SOLO BOSCO

«Queste tabelle sono un'operazione verità - spiega l'assessore al Bilancio, Michele Zuin - Non è vero che ci sono soldi solo per il Bosco dello sport. I 139 milioni sono una parte minimale del totale. E di questi sono una novantina sono destinati alla cittadella di Tessera. I restanti 50 andranno ad altri impianti sportivi in Comuni della Città metropolitana». In vista del Consiglio comunale di oggi, che avrà all'ordine del giorno proprio il finanziamento del Bosco di Tessera, quello di Zuin è una sorta di appello: «Non si può essere contrari a un intervento del genere. Non si toglie nulla alla città, che ha già tanto. Questo è un treno che passa una volta. O lo prendi o lo perdi. In cinquant'anni non ci sono mai state occasioni di questa portata. Non è perché siamo stati bravi noi. Tutto, come si sa, è legato alla pandemia, alle successive decisioni dell'Europa... Ora però bisogna salire su questo treno. Questa cittadella è importante per lo sport, ma non solo, anche per gli eventi, per i giovani. É una struttura che manca e che possiamo fare senza dover autorizzare altri spazi commerciali, come finora ci chiedevano tutti».



LE ALTRE VOCI

I numeri che mostra Zuin sono in parte già noti, ma con più dettagli. Il miliardo e 221.422.134 euro in arrivo è ripartito per Comune, Città Metropolitana, altri enti. Sotto la voce Comune da oltre 660 milioni, tra le caselle Pnrr, la più ricca è quella della Biennale (169.556.000 euro). Sempre dal Pnrr altri 87.451.102 euro sono destinati al rinnovo flotta bus e treni. «Con questi fondi acquisteremo 90 bus ad idrogeno e 33 elettrici - spiega Zuin - Ma per i trasporti abbiamo anche altri 131 milioni, al di fuori di questa tabella. Fondi regionali con cui andremo ad ammodernare la flotta di navigazione nei prossimi dieci anni. In programma c'è l'acquisto di 35 vaporetti ibridi, 59 mezzi normali, 116 pontoni». Alle voci Comune e Città Metropolitana, ci sono anche soldi per le scuole: 23 milioni di fondi ministeriali per manutenzione, efficientamento energetico e impianti anti-incendio di edifici scolastici; 5 milioni e 100mila di Pnrr per nidi e scuole d'infanzia. Tra le voci importanti fuori da Pnrr, i 66 milioni per le fognature di Venezia e i 30 per il terzo stralcio della cittadella della Giustizia di Piazzale Roma.

C'è poi la voce altri enti di area metropolitana, che Ca' Farsetti quantifica in 417.750.000 euro. In questo caso la voce più ricca è quella per il Porto: 227.000.000 euro per interventi vari (dall'elettrificazione delle banchine, allo scavo del canale Malamocco-Marghera, al nuovo terminal container, allo «sviluppo dell'accessibilità marittima e delle resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici»). Seguita dai 166 milioni per collegamenti ferroviari vari. Questa la torta da un miliardo e 221 milioni, a cui vanno aggiunti altri 90 milioni destinati alla sanità: 60 per l'Ulss 3, 30 per l'Ulss 4.