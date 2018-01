Profugo pestato e lasciato svenuto a terra nell'indifferenza

di Diego Degan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIOGGIA -a sangue, lasciatoa terra e poi pure. È capitato a Chioggia a un giovane profugo originario del Gambia. A trovarlo sono stati i carabinieri, venerdì, verso le 21.30, dopo una segnalazione. I militari lo hanno rinvenuto a terra, privo di conoscenza, il volto tumefatto: era stato malmenato con ferocia. È stato portato in ospedale e dimesso domenica.La vicenda ha diversi punti oscuri. Non si sa dove il giovane abbia alloggio. Secondo voci avrebbe disturbato i clienti di un locale della via dove è stato ritrovato e uno o più individui lo avrebbero aggredito. Pare anche che siano sopraggiunte diverse persone ma nessuno avrebbe fermato gli assalitori. E nessuno ha chiamato un’ambulanza.Come se non bastasse, su Facebook sono apparsi commenti beceri...