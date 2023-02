Profughi trovati sul merci in arrivo dai Balcani, il capotreno sente le grida di aiuto e salva due uomini

PORTOGRUARO - Stremati li hanno trovati dentro un vagone merci a Portogruaro in un treno proveniente dai Balcani: nuovo sbarco di profughi nella zona di Noiari. L'allarme è scattato verso le 15 di oggi, venerdì 3 febbraio, quando alcuni addetti della cereal docks, azienda che si occupa del commercio di mangimi che provengono anche dall'est Europa, hanno scoperto dentro a un vagone dei profughi. Nel primo vagone controllato dei venti che compongono il convoglio sono stati trovati sani, dopo 36 ore di viaggio, due uomini.

Immediata la richiesta di aiuto alle forze dell'ordine che sono arrivate in forze nella zona di Noiari di Portogruaro. Con loro anche diverse ambulanze. Le indagini sono in corso ma la rotta è quella balcanica che da anni permette ai profughi di arrivare in Europa attraverso il confine Italo sloveno. Le operazioni di soccorso sono in pieno svolgimento e le indagini continuano.

+++Notizia in aggiornamento+++