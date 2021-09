Profughi abbandonati dal Tir in autostrada: le forze dell'ordine li cercano tra i campi

PORTOGRUARO (VENEZIA) - Scaricati da un Tir come merce. Nuovo arrivo di clandestini nel Portogruarese. Questa mattina sono stati notati mentre scendevano da un Tir sulla A4 nel territorio di San Michele al Tagliamento. Non è chiaro quanti siano complessivamente i profughi abbandonati, ma secondo alcune testimonianze potrebbero essere una quarantina. Alcuni sono stati fermati dalla Polizia locale al confine tra San Michele e Fossalta. Altri sono stati notati a San Giorgio e a Portogruaro. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Portogruaro e i carabinieri. I ragazzi fermarti hanno spiegato di essere pakistani ma non è escluso ci siano anche persone di altre nazionalità.