TREVISO Due anni di reclusione, con la sospensione della pena. Finisce così il procedimento a carico del 53enne mestrino insegnante di musica di una scuola media del capoluogo, attualmente sospeso dal servizio, indagato dalla Procura di Treviso per il reato di violenza e abusi sessuali nei confronti di tre ex studentesse che al tempo dei fatti, accaduti oltre dieci anni fa, avevano fra i 13 e i 14 anni. Ieri il gip Gianluigi Zulian ha dato parere favorevole a chiudere il procedimento con l'applicazione in fase di indagini di una pena finale di due anni.