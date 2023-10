VENEZIA - Insegnava Diritto a Ca’ Foscari mentre era in malattia per il ministero della Difesa. Per questo motivo la Corte dei Conti l’ha condannato a restituire i mesi di stipendio incassati (tredicesima compresa) di quel periodo: circa diecimila euro. Protagonista della vicenda un esperto di diritto costituzionale di Chiavari (Ge), Fabio Ratto Trabucco, 48 anni, conosciuto anche nel Bellunese perché in passato fu consulente giuridico del comitato referendario per la riunificazione dei Ladini del Sella.

Gli episodi contestati risalgono a una decina di anni fa: dal 17 settembre 2012 al 30 settembre 2013 il giurista genovese aveva preso un incarico da docente di Diritto pubblico all’università Ca’ Foscari di Venezia (per un compenso lordo di 1.800 euro). Il problema, secondo gli investigatori della guardia di finanza che all’epoca l’avevano indagato sul suo caso, era che l’uomo non aveva specificato all’ateneo di essere dipendente di un’altra amministrazione pubblica e, soprattutto, che stava «fruendo contemporaneamente di una aspettativa per malattia (dal 23 aprile 2012 all’1 febbraio 2013) retribuita dal ministero della difesa».

Praticamente, per sette mesi (da settembre 2012 a febbraio 2013), il giurista aveva lavorato per Ca’ Foscari nonostante fosse ufficialmente in malattia per l’altro suo impiego. Le indagini avevano portato a un processo terminato, poi, con una sentenza definitiva del 2017 per truffa, falso in scrittura privata, falso in atto pubblico e falso ideologico. «Con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminale ed in tempi diversi - si legge nella sentenza - con artifici e raggiri consistiti nel prospettare false patologie al medico curante induceva in errore i sanitari che redigevano i certificati medici ed il personale dipendente del tribunale militare di Verona sui motivi della propria assenza dal luogo di lavoro facendola apparire giustificata e procurava a sé o ad altri il profitto corrispondente al trattamento economico prevista per la malattia o per altra assenza giustificata».

Il professor Ratto Trabucco era stato assunto infatti nel 2004 con contratto full time e a tempo indeterminato come dipendente civile del ministero della Difesa come assistente amministrativo. Il giudice penale, quindi, scrivono nella sentenza i tre giudici della Corte dei conti Marta Tonolo (presidente), Maurizio Massa e Innocenza Zaffina, «ha ritenuto ampiamente provati gli artifizi e raggiri posti in essere al fine di conseguire un ingiusto profitto».



IL RISARCIMENTO

A distanza di dieci anni dai fatti e a sei dalla sentenza definitiva del processo penale lo Stato ha quindi chiesto la restituzione dello stipendio erogato in quel periodo di malattia simulata. La corte dei Conti nel suo calcolo ha sommato lo stipendio ricevuto (circa 1.400 euro) in quei sette mesi, aggiungendo i 915 euro di tredicesima. Un totale di 10.129 euro, a cui si dovranno aggiungere anche le spese processuali (467 euro).