Ca' Foscari, il professor Legrenzi: «Riscopriamo le ragioni fondanti del Patto Atlantico»

VENEZIA - Dall’Italia una forte diplomazia. «L’aggressione russa – si sofferma Matteo Legrenzi, professore ordinario di relazioni internazionali all’Università Ca’ Foscari di Venezia – ci ha fatto certamente riscoprire le ragioni fondanti del Patto Atlantico e ha anche dato all’Unione Europea quella dimensione strategica che aveva cercato per molti anni ma che soltanto in questa situazione è riuscita a trovare. Abbiamo un impegno anche, per esempio, da parte della Germania che è il Paese più importante in Europa che non credevamo possibile fino al giorno prima». «Non dobbiamo far altro - prosegue - che riscoprire le ragioni del nostro impegno all’interno della Nato e, far sì che il nostro impegno sia commisurato a quello degli altri soci fondatori, di certo un impegno che deve essere militare, naturalmente anche nell’attuale situazione umanitario e un grande sforzo diplomatico. Però “si vis pacem, para bellum” senza una base di impegno dal punto di vista militare non si riesce ad andare molto lontano». «Inutile dire che l’espansione della Nato – conclude – sia stata provocatoria o sia stata affrettata però il motivo per cui questa sera si dorme tranquilli a Varsavia o a Tallinn è il fatto che questi siano Paesi che adesso fanno parte della Nato. Dove sarebbero se non ci fosse stata questa espansione? Sarebbero in un limbo dove era anche l’Ucraina fino all’invasione russa».

