Prof col doppio lavoro deve risarcire lo Iuav: patteggia 23mila euro

VENEZIA - Da docente a tempo pieno allo Iuav, l'ingegner Alberto Gino Mazzucato, padovano di 75 anni, non poteva far altro che insegnare all'interno dell'ateneo veneziano. Niente contratti esterni, niente consulenze. Ma è per «lo svolgimento, nel 2012, di diverse prestazioni di consulenza libero professionali» contestate dalla Procura della Corte dei Conti che l'ingegner Mazzucato nei giorni scorsi ha patteggiato il pagamento di 23mila euro per danno erariale. Perché quei corsi - recita l'atto d'accusa dei magistrati contabili - «aventi carattere di continuità e di sistematicità (con apertura partita Iva e iscrizione al relativo albo)» erano in totale « violazione della normativa che ne stabilisce l'incompatibilità con il regime di professore a tempo pieno presso l'Università Iuav di Venezia».





La procura della Corte dei Conti , scandagliando i contratti, aveva scoperto il doppio lavoro dell'ingegnere padovano: docente allo Iuav a tempo pieno e consulente privato. Due ruoli in conflitto e così era arrivata la citazione a giudizio da parte dei pm con la richiesta - si legge negli atti - del «pagamento, in favore dell'Università Iuav di Venezia, dell'importo di 82.918,23 euro, oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat , interessi legali dal deposito della sentenza e spese di giustizia, o alla diversa somma determinata dal Collegio». La procura ha, quindi, contestato al docente una condotta «gravemente colposa» consistita nella consapevolezza dell'esistenza di un regime giuridico (che differenzia il servizio reso a tempo pieno da quello a tempo definito) il quale non gli consentiva lo svolgimento di attività extra-istituzionali, che invece erano state svolte dal professionista. Il danno erariale verso lo Iuav sarebbe stato nella «differenza tra quanto percepito in qualità di docente a tempo pieno e quanto sarebbe stato, invece, corrisposto in regime di tempo definito».Per chiudere la vicenda la difesa del professore ha proposto - in accordo con la procura della Corte dei Conti - il pagamento allo Iuav del 27,74% circa del danno erariale, i 23mila euro.