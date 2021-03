Almeno nel celebre romanzo "Il Processo" di Franz Kafka, il bancario Josef K. apprende di essere imputato, anche se alla fine muore senza che il Tribunale lo informi delle accuse a suo carico, impedendogli quindi di difendersi in maniera adeguata. Invece il signor K. di Mestre non ha mai saputo di essere finito a giudizio e di essere pure stato condannato, oltretutto a 8 anni e 1 mese di reclusione e per giunta in via ormai definitiva, con la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati