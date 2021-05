Malore mentre si trova alla guida del Tir: camionista soccorso in A4, è grave

TEGLIO V. - Malore in A4 alla guida del Tir, un camionista è stato soccorso in stazione di servizio. L'allarme è arrivato verso le 14.30 al Sores di Palmanova. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che sono intervenuti presso l’area Fratta Nord lungo l’autostrada A4 nel Comune di Teglio Veneto per soccorrere l' autista di un mezzo pesante vittima di un malore.

I pompieri arrivati dal distaccamento di Latisana, hanno soccorso assieme al personale sanitario l’autista privo di coscienza, che si trovava nella cabina del camion. L’uomo è stato sistemato nella barella e portato a terra dove è stato stabilizzato dai sanitari per essere trasferito in ospedale.

Sul posto anche il personale della polstrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.