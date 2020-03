Coronavirus, dieci vittime, primo bambino ricoverato in Pediatria all'Angelo

MESTRE - C’è anche il primo bambino ricoverato. Il coronavirus, contrariamente a quanto molti pensano, non riguarda solo le persone anziane. Ieri, all’ospedale dell’Angelo un bimbo di due anni, positivo al Covid-19, è stato tenuto in osservazione. Nella famiglia del piccolo c’erano altri casi positivi, il contagio quindi molto probabilmente è avvenuto tra le mura domestiche. Il suo quadro clinico non preoccuperebbe: arrivato in ospedale con un po’ di febbre, i medici hanno deciso di ricoverarlo in via precauzionale considerata la tenera età. Salvo impreviste e improvvise complicazioni, potrebbe essere dimesso nelle prossime ore. L’avanzata del virus, però, per il momento prosegue. Stando alle previsioni, il picco potrebbe arrivare verso la fine della settimana.



Nella notte tra sabato e domenica, all’ospedale di Dolo, il decimo decesso ufficiale in 15 giorni: si tratta di un anziano, sopra gli 80 anni, con altre patologie pregresse. Ufficiale perché sull’undicesimo caso, il “paziente uno”, si attendono ancora i riscontri dell’Iss. Solo il verdetto dell’Istituto superiore della sanità potrà sciogliere i dubbi sulla morte del 67enne di Oriago Mario Veronese, deceduto domenica 1. marzo in ospedale a Padova. Per il suo caso la Regione ha escluso la correlazione tra il decesso e il virus: la morte sarebbe riconducibile a una emorragia cerebrale. Le verifiche stabiliranno, però, quanto il Covid-19 potesse aver provato il suo quadro clinico e se possa essere considerato una concausa del decesso. In ogni caso, è stato lui il primo contagiato ufficiale del Veneziano. Il primo decesso ufficiale per coronavirus è arrivato lunedì 2 marzo: Umberto Pavan, 79enne della Gazzera, fruttivendolo al mercato di via Fapanni in pensione. Ricoverato il 24 febbraio, prima a Malattie infettive, poi in Rianimazione. Una settimana dopo, la morte. Il giorno dopo, nel bollettino della Regione è finito l’ottantenne ottico veneziano Danilo Carraro, già malato da anni, e morto martedì 3 al Civile, dov’era ricoverato da giorni per un linfoma al collo. Il virus ha dato quattro giorni di tregua, per poi tornare a colpire in un altro caso a metà. Chiara Filipponi, 57enne anestesista dell’ospedale di Portogruaro, si trovava all’Angelo per una grave neoplasia. Sabato 7 la morte. Domenica 8 marzo è toccato a Chioggia piangere un proprio concittadino: Fiorello Bertaggia, 68 anni di Valli, anche lui ricoverato per diverse patologie e risultato positivo al coronavirus. Venerdì scorso, altri tre anziani, superiori agli 80 anni, sono morti all’Angelo.

Con i 32 nuovi casi di ieri, salgono a 328 i casi di contagio a Venezia. Di questi casi, 207 sono asintomatici (e si tratta di persone risultate solamente positive al tampone) mentre 121 sono ricoverate negli ospedali dell'Ulss 3 Serenissima: 37 di questi ricoveri sono in terapia Intensiva. Tre in più quelli ricoverati ieri nel reparto che tratta i casi più gravi: uno a Mirano, uno a Mestre e uno a Jesolo.