Primi nati del 2023: sul podio Irene venuta alla luce all'Angelo, seguita da Elia a Chioggia

VENEZIA - «Ci sono almeno tre buone notizie - commenta il Primario di Ostetricia dell'Angelo, Raffaele Battista - dai punti nascita dell'Ulss 3. La prima è che qui all'Angelo, alle 2:38, è nata Irene, che è la prima nata della provincia di Venezia nel 2023: dentro il contesto della forte denatalità, anche il punto nascite di Mestre ha vissuto un anno di leggera flessione, dopo stagioni con risultati eccellenti, e riprende nel 2023 con questo lieto evento e con la nascita, intorno alle 11:30, di un secondo bambino».

«Un'altra buona notizia - continua il nuovo primario - arriva da Chioggia: anche qui nella mattinata si registrano due parti, a conferma della vitalità del punto nascita locale. Un terzo segnale da non sottovalutare è il risultato del punto nascite di Mirano che, anche se nella mattinata non ha fatto registrare parti, quest'anno ha superato ampiamente i mille nati. Tutti buoni auspici, come si conviene nel primo giorno dell'anno, che sono l'esito del buon lavoro svolto da medici, infermiere e ostetriche nei nostri reparti di Ostetricia e Ginecologia».

Il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, ha portato i saluti ai neo genitori del secondo natoi Elia, Ilary e Sebastiano, una coppia di Porto Viro che ha scelto l'ospedale di Chioggia per la nascita del loro piccolo. «Sono doppiamente felice di salutare la nascita di Elia – ha sottolineato il Sindaco Mauro Armelao - sia perché, da papà so che è una gioia immensa, sia come amministratore, dopo che la Ulss 3 ha confermato il mantenimento del punto nascite qui a Chioggia. Ci siamo battuti e ci batteremo per il permanere in città di servizi utili e indispensabili ai residenti e non solo. Se anche chi non vive a Chioggia sceglie il nostro ospedale come punto di riferimento nel momento del bisogno significa che le prestazioni vanno garantite».

Il piccolo Elia con mamma e papà

Ecco tutti i nati nei Punti Nascita dell'Ulss 3 Serenissima:



Mestre

ultima nata 2021: Aurora, di Mestre, nata il 31.12.2021 alle ore 22:11, peso 3370

prima nata: Irene, di Venezia, nata il 1.1.2023 alle ore 2:38, peso 3220

secondo nato: Gioele, nato il 1.1.2023 alle ore 11:15: peso 3785

Totale nati nel 2021: 1856

Venezia

Totale nati nel 2021: 334

Chioggia

primo nato: Elia, di Porto Viro, nato il 1.1.2023 alle ore 8:52, peso 3410

seconda nata: Vittoria, di Piove di Sacco, nata il 1.1.2023 alle ore 10:52

Totale nati nel 2021: 443

Mirano

ultimo nato 2021: Nazif, nato il 31.12.2021 alle ore 21:18

Totale nati nel 2021: 1048