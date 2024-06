«Venti giorni fa ho veduto ancor io un balone che ano fato far e Spinola e il signor Paulo Avanzeti e delgi altri gentiluomini, che ha costato molto denaro. Lo veduto dunque ancor io per aria stando in altana che mi pareva un pomo e è venuto tanto di rider imaginandomi che voi vi volete andar dentro. Dicono che è andato in meso a una vale visina a Buran! e che vi era in questa vale un contadin che erava la tera e che vedendo questo ballone che sempre più si andava calando si mise in ginochio gridando a voce alta disendo: "è rivato il momento che adeso termino di viver perchè questo zè sertamente un castigo che manda il Signor!". Il povero paesan che non sapeva niente di questo ballone fu andato a casa più morto che vivo dala paura. Si ha poi consolato avendo portato il balone a Venezia e tornando indietro con un regalo di venti zechini. Questo è l'acidente che li è avenuto al paesan. Dicono che vi era dentro un gato e un cane e li hano trovati morti. Vi prego adunque di non far questa pacia di andar in ballone». (in realtà non c'era stata alcuna vittima, né umana né animale).

Questo, errori compresi, è il testo della lettera che Francesca Buschini, la sua ultima fidanzata veneziana, scrisse a Giacomo Casanova, dopo aver visto sollevarsi e ondeggiare un pallone aerostatico sul bacino di San Marco, il 15 aprile 1784. L'evento fu talmente rilevante da indurre Francesco Guardi a immortalarlo in un quadro, oggi conservato negli Staatliche Museen di Berlino. Buschini era una ragazza semianalfabeta, che scriveva a Casanova in una lingua incerta, un po' veneziano, un po' italiano, e infarcita di errori. Di lei si sono conservate trentatré lettere, mentre non ce n'è giunta nemmeno una di quelle che le aveva scritto Giacomo. Ma qualcosa apprendiamo attraverso le sue risposte, per esempio che Casanova aveva assistito al volo dell'aerostato dei fratelli Montgolfier a Parigi, nel settembre 1783 e poi, mesi dopo, le comunicava che forse avrebbe volato con un pallone su Vienna. «Mi avete fato rider disendomi che in Vienna fano un ballone che anderà per aria con sei persone e che pol eser che vi andarete ancor voi, ma vardate bene che il ballone non si spachi perché voi pesate tropo» gli risponde la donna con ironia.

Questa storia, assieme a molte altre, è riportata nel libro di Martino Rizzi "Aeronauti nei cieli di Venezia. Uomini e macchine volanti 1784-1911", pubblicato da Cierre. Scopriamo così che Venezia, oltre ad aver avuto una proiezione sul mare (spesso trascurata) e sulla terra (anche troppo celebrata), ne ha avuta pure una nell'aria (poco conosciuta), una dimensione che Rizzi ha voluto esplorare. «La mia passione per la storia dell'aviazione e per il volo», racconta Rizzi, «nasce da bambino, forse da un vecchio libro dal titolo "La conquista dell'aria", pieno di foto d'aviatori, aeroplani e avventure che mio padre mi aveva regalato; o forse dai tanti modelli d'aeroplano costruiti dai miei fratelli più grandi. Sta di fatto che non appena raggiunsi l'età per disporre liberamente di una bicicletta la méta più ambita dei miei pomeriggi di ragazzino era lo storico aeroporto Nicelli. È qui che, nel corso degli anni, ho potuto vivere in prima persona (anche se da semplice passeggero) tanti piccoli sogni: il volo in dirigibile (negli anni Ottanta con il Goodyear) il volo sulla laguna in biplano, il looping acrobatico, la trasvolata delle Alpi con uno Junkers JU52, il paracadutismo e, più recentemente, il volo libero in mongolfiera. Il pretesto per iniziare a scrivere è stato il noto quadro del "globo aerostatico" dipinto da Francesco Guardi che ancora oggi continua a suscitare una ridda di supposizioni errate riguardo all'artefice, erroneamente identificato nell'aeronauta bolognese Francesco Zambeccari, mentre le mie ricerche (confermando quelle di chi mi ha preceduto) non hanno trovato traccia a Venezia di costui in quel lontano 1784, dando invece pieno merito al suo vero ideatore e finanziatore il Nobil Homo Francesco Pesaro. È così che mi sono divertito a raccontare, di avventura in avventura, da aeronauta ad aeronauta la storia dei primi uomini - e donne - che nel corso dell'Ottocento hanno avuto l'ardire di involarsi nei cieli di Venezia e persino di gettarsi nel vuoto come paracadutisti ante litteram».L'autore racconta anche la storia del primo tentato bombardamento aereo della storia, da parte degli austriaci, nel luglio 1849. Per fortuna dei veneziani, il vento portò i palloni aerostatici lontani dal bersaglio, gli austriaci ci riproveranno nella guerra successiva guadagnandosi il dubbio record di essere stati gli unici ad aver bombardato Venezia in due guerre diverse. Rizzi sottolinea di aver «indagato, per la prima volta, a partire dalle fonti austriache riuscendo così a svelare particolari inediti o poco conosciuti di questo tristemente noto primato tutto veneziano». Scrive una testimonianza dell'epoca: «Nessuna delle tante bombe-palloni lanciate all'aria vennero a cadere sulla città: la maggior parte caddero in mare, e altre, spinte da un furioso vento sud-est, passarono per di sopra la città e le lagune, e andarono a scaricare a Mestre e Campalto le loro masse distruttrici di ferro sulle teste stesse dei nostri nemici inventori. Quel giorno Venezia presentava un aspetto singolare: tutti stavano sulle pubbliche piazze in attitudine silenziosa, a bocca aperta e gli occhi rivolti al cielo, come vedessero volare in aria delle allodole arrostite. I pubblici applausi si manifestavano in modo più vivo e generale allorquando vedevasi qua e là alcune di quelle maledette bolle di sapone calare nella direzione di Mestre».

L'autore non si è però fermato ai soli palloni aerostatici. «Il ritrovamento di alcune cronache di volo raccontate in prima persona dai pionieri dell'aviazione mi ha imposto di spingermi fino al 1911, anno dell'arrivo a Venezia (e più precisamente all'hotel Excelsior del Lido) del più pesante dell'aria: l'aeroplano. È nell'afflato di scoperta di questi uomini, nelle loro ansie, paure e gioie dell'ignota via del cielo' che forse ho ritrovato me stesso mentre da piccolo mi immergevo nelle pagine di quel vecchio libro così carico di avventura e di vita vissuta intensamente».

Il primo volo di un aeroplano sul Lido data al 5 marzo 1911, in pieno Carnevale, quando Nicolò Spada, il padre del Lido e costruttore dell'Excelsior, fa arrivare da Pordenone un biplano pilotato da Umberto Cagno. «Nessun altro luogo meglio del Lido», osserva Rizzi, «si prestava così bene al battesimo veneziano dell'aeroplano. L'ampia striscia di sabbia antistante al lussuoso albergo, in inverno perfettamente piatta e compatta, sarà per quattro indimenticabili anni palcoscenico di memorabili imprese aviatorie».