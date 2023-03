MARGHERA - Non toccavano la viabilità dal 2014, cioé da quando la galleria commerciale è stata aperta. Al massimo qualche controllo del traffico in più, nei periodi caldi di Natale o dei saldi. Ma, in vista dell’apertura di Primark, Comune e Nave de Vero sono già corsi ai ripari, ridisegnando con un anello a senso unico tutta la parte retrostante, con l’obiettivo di creare un’altra via di deflusso delle auto ed evitare che la rotatoria sulla Romea si blocchi in caso di mancanza di parcheggi. Perché l’attesa e gli arrivi nel nuovo megastore, che verrà inaugurato martedì mattina, rischiano di essere davvero colossali.



L’ORDINANZA

La segnaletica è già stata posizionata e, anche ieri, erano numerosi gli automobilisti che entravano contromano in via Arduino, finora a doppio senso, dalla zona del Leroy Merlin, dovendo poi fare un’inversione a “U” per tornare indietro. «La direzione del centro commerciale ha informato l’amministrazione dell’apertura del nuovo punto vendita di una nota catena di distribuzione di abbigliamento, che generalmente dà origine ad un incremento, anche consistente, dei flussi di traffico - si legge nell’ordinanza comunale -. Ciò potrebbe condizionare la fluidità della circolazione causando rallentamenti allo scorrimento dei veicoli anche fino ad interessare la contigua viabilità statale». Cioé la Romea che, quando si blocca, sono problemi per tutti. E così, per la prima volta in occasione dell’apertura di un “solo” negozio (per quanto importante), gli uffici della Mobilità hanno studiato l’unica modifica possibile con le strade attualmente a disposizione, utilizzando le strade alle spalle della Nave de Vero, eliminando la circolazione a doppio senso e trasformandole in un “anello” a senso unico da via Arduino verso via Tron (direzione Leroy Merlin) per poi risalire verso via Bottenigo (direzione Sme-Panorama) attraverso via del Trifoglio. In questo modo, in via Arduino sarà garantita una corsia (sempre in direzione Sud) alle auto in uscita dalla Nave de Vero, evitando di sovraccaricare la rotatoria sulla Romea nei momenti di maggior afflusso.

«Ci preoccupa ovviamente la possibilità di ingorghi sulla Romea nel caso si riempissero i parcheggi della galleria commerciale - spiega l’assessore alla Mobilità, Renato Boraso -. Si tratta di una soluzione che riteniamo ancora sperimentale e che terremo costantemente monitorata a partire dall’apertura di questo nuovo negozio». Di certo, alle spalle della Nave de Vero, qualche perplessità già circola tra le parecchie attività produttive (anche importanti, come lo stabilimento “Arte Bianca”) ed artigianali, che temono di restare imbottigliate nel traffico e che soffrono da sempre della precarietà delle strade sul versante di via Colombara, dove si deve ancora circumnavigare l’intero Leroy Merlin quando basterebbe realizzare una rotatoria di fronte all’ex multisala Uci Cinemas per rendere più agevole il passaggio sul ponte che porta sull’altro lato del canale.



L’INAUGURAZIONE

Intanto, dentro alla Nave de Vero, tutto è ormai pronto per l’inaugurazione di Primark alle 9 di dopodomani, martedì 7 marzo, secondo megastore in Veneto dopo quello aperto a Verona nel 2017, ma il primo su cui la catena irlandese punta per accalappiare i clienti di buona parte del Nordest e perfino dei Paesi confinanti. Il quindicesimo punto vendita in Italia di Primark (marchio di abbigliamento per tutte le età, prodotti di bellezza e accessori per la casa a prezzi accessibili) ha preso il posto dell’ex supermercato Coop al piano terra della galleria commerciale di Marghera, prendendosi anche una “fetta” di MediaWorld per svilupparsi così su una superficie di oltre 4.600 metri quadri, il tutto assumendo la bellezza di 150 dipendenti. Ed ora si aspetta l’assalto dei clienti.