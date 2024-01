GRUARO - Tra i feriti di Gaza per salvare le persone mutilate. Da oltre un mese il dottor Roberto Dall’Amico, primario di Pediatria all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, residente a Gruaro, si trova nella nave-ospedale italiana nel nord del Sinai. È qui che la nave “Vulcano” ha attraccato lo scorso 3 dicembre dopo quasi un mese di navigazione dopo essere salpata l’8 novembre da Civitavecchia. Nell’ equipaggio di oltre 170 marinai ci sono circa 30 medici, infermieri e chirurghi della Marina militare e con loro il gruarese Roberto Dall’Amico e l’infermiera pordenonese Anna Fedora Nascimben, tutti impiegati nella struttura sanitaria. Sono partiti in gran segreto, con il dottor Dall’ Amico che è riuscito a malapena a salutare i parenti più stretti. Per tutti non era chiaro quale sarebbe stata la destinazione della nave. Le fonti ufficiali avevano ribadito che la “Vulcano” sarebbe salpata per Gaza, anche se un comunicato della Difesa aveva diramato un comunicato in cui si spiegava che la nave sarebbe “partita verso il Medio Oriente”. Insomma, fin dalle prime ore di navigazione il dottor Dall’Amico e l’infermiera Nascimben, hanno subito capito che non sarebbe stata una missione semplice.



LA MISSIONE

Verso la fine di novembre l’ipotesi che la nave arrivasse nel sud della Striscia di Gaza non era più praticabile. Per l’equipaggio di militari, medici e infermieri i rischi erano troppo alti con le minacce che peraltro avrebbero potuto complicare ulteriormente la guerra in corso. Da qui, dopo il coordinamento con gli alleati della Nato, la Vulcano ha ricevuto l’autorizzazione da parte del governo egiziano di attraccare il 3 dicembre al porto di Al-Arish, nel nord della penisola del Sinai, una cinquantina di chilometri a ovest del varco di Rafah al confine tra il sud della Striscia e l’Egitto. È qui che il veneziano Dall’Amico e la pordenonese Nascimben stanno continuando a operare, rispondendo a diverse decine di richieste di aiuto da parte di persone rimaste mutilate. Donne, uomini e bambini rimasti feriti agli arti, spesso amputati a causa della guerra. Il dottor Dall’Amico e l’infermiera Nascimben erano partiti insieme anche 10 anni fa per Haiti, dove il terremoto aveva distrutto tutto. E oggi i due professionisti continuano a mettersi a disposizione di persone a cui non è rimasto nulla se non la speranza di sopravvivere alla follia umana.