VENEZIA - Saranno Stefano Bonaccini ed Elly Schlein, e cioè i due candidati più votati nei circoli dagli iscritti al Partito Democratico, a contendersi il prossimo 26 febbraio il sostegno da parte del popolo delle primarie. Il vincitore dei “gazebo” sarà il nuovo segretario del Pd.

Mancano Lazio e Lombardia, dove il voto prosegue fino al 19 febbraio, ma i dati delle due settimane di congressi nei circoli svoltisi dal 3 al 12 febbraio, danno per ora il governatore dell’Emilia-Romagna primo a livello nazionale con il 55%, seguito dalla deputata Schlein al 33%, terzo Gianni Cuperlo che sfiora l’8%, ultima Paola De Micheli con neanche il 4%. In base al regolamento per il congresso saranno dunque Bonaccini e Schlein i due candidati alle primarie aperte in programma tra due settimane: ai gazebo di domenica 26 febbraio potranno votare tutti gli elettori del centrosinistra, non necessariamente iscritti al Partito democratico. A ciascuno sarà richiesto un contributo di 2 euro.

I RISULTATI

La vittoria di Bonaccini era data per scontata, ma pochi immaginavano che la sfidante Schlein avrebbe ottenuto un risultato così lusinghiero. In alcune regioni, come il Veneto, lo scarto di voti tra i due risulta infatti minimo, circa 300 schede di differenza (2.606 contro i 2.904 di Bonaccini), in termini percentuali 41.49% contro il 46,23% del governatore. Anche in Toscana il risultato di Elly Schlein è buono (5.874 voti contro i 7.439 di Bonaccini). E lo stesso dicasi del Trentino Alto Adige (289 a 358), del Piemonte (2105 a 2659), della Lombardia (1774 a 1928) e del Friuli Venezia Giulia dove lo scarto risulta minimo: Schlein 560 voti, Bonaccini 670. Da segnalare il risultato che Cuperlo, triestino, ha fatto in casa: oltre il 21% in Friuli V.G..

IN VENETO

In Veneto il risultato, non ancora definitivo, a ieri sera era il seguente: Bonaccini 46,23%, Schlein 41,49%, Cuperlo 8,22%, De Micheli 4,06%. Il governatore dell’Emilia Romagna si è affermato in provincia di Vicenza (47,22% contro il 34,26% di Schlein) e ancora di Treviso, unico posto dove ha avuto la maggioranza assoluta (52,41% contro il 34,68%). Ma in tre province - Venezia, Rovigo, Verona - a imporsi è stata Elly Schlein. Nel Veneziano c’è stata una netta spaccatura: su 1.423 votanti, 600 hanno scelto Bonaccini (42,28%) e ben 632 Schlein (44,54%), un risultato determinato anche dalla rete a sostegno della candidatura di Schlein da parte di Articolo 1, che nella provincia lagunare - come sottolinea il coordinamento della mozione Bonaccini - “con 137 militanti ha dato un sostegno di quasi il 10% sul totale dei voti, di gran lunga il più significativo tra tutte le province venete”.

Ancora più netta la vittoria di Schlein a Rovigo: 346 voti (48,26%) contro i 317 ottenuti dal presidente dell’Emilia Romagna (44,21%). In provincia di Verona Schlein prende il 46,5% (478 voti) e relega Bonaccini al secondo posto con il 44,75% (460 voti). A Padova su 1.380 votanti, Bonaccini è arrivato prinmo con 656 voti (47,64%) e Schlein seconda con 551 (40,01%). Per i sostenitori di Schlein, il voto ai gazebo, che coinvolgerà i simpatizzanti anche non tesserati, favorirà la loro proposta.