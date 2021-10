Previsioni meteo Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige: rischio temporali locali e vento forte

Temporali e piogge anche intense sono previste in questi giorni in Veneto e Friuli Venezia Giulia. Le nubi già da ieri sera hanno cominciato ad affollare i cieli del Nordest, la Protezione civile del Comune di Venezia, sulla base dei dati del Servizio meteorologico del Centro funzionale decentrato (CFD) della Regione Veneto, ha diramato un'allerta maltempo per oggi, mercoledì 6 ottobre: anche nella città lagunare e nei territori della provincia sono attesi forti rovesci.

Meteo Veneto, previsioni

L'instabilità metereologica è ripresa già dalla serata di ieri, martedì 5 ottobre, con precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, da locali in pianura a sparse su zone montane e pedemontane. Dalla serata, a partire dalle zone montane, sono previste da ierei sera precipitazioni via via più diffuse in estensione alla pianura, fino alla prima parte di oggi. Oggi anche la pianura e la costa veneta potrebbero essere interessate dall'instabilità, con rovesci sparsi e locali temporali, anche intensi.

Meteo Friuli Vg, previsioni

La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato una nuova allerta meteo di color giallo - dopo quella arancione e gialla emessa per ieri - a causa di nuove piogge intense, temporali e vento forte previsti per oggi. L'ondata di maltempo che si è abbattuta l'altro giorno sulla regione ha causato allagamenti nell'hinterland udinese e smottamenti a Taipana (strada per Nimis) e Prepotto. Sono stati chiusi in via preventiva i guadi di Rauscedo e Murlis e sono stati registrati allagamenti a Tolmezzo. Oggi- secondo le previsioni - fino al pomeriggio saranno probabili rovesci e temporali dalla costa alle Prealpi; possibile qualche temporale stazionario con piogge localmente intense. Piogge più moderate sulle Alpi dove la quota neve calerà fino a 1700 metri circa. Al mattino soffierà vento da sud-est moderato sulla costa, dal pomeriggio sostenuto o forte da nord o nord-est su tutte le zone. In serata Bora forte sulla costa.

