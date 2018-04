Gli presta 41mila euro, dopo un anno ne rivuole 81mila: usuraio nei guai

PADOVA - I carabinieri di Legnaro hanno arrestato per usura aggravata continuata un imprenditore di Mirano (Ve), Alan Levak, 46 anni, già noto alle forze dell'ordine. Le indagini nei suoi confronti sono partite grazie alla denuncia di un imprenditore del Piovese che, in gravi difficoltà finanziarie, dal giugno 2016 si era rivolto a Levak, titolare di una ditta per il commercio di veicoli, per un prestito.



La vittima ha così ricevuto una somma di 41 mila euro, lievitata poi fino a 81 mila. Stamattina i carabinieri, in base a un'ordinanza firmata dal gip del tribunale di Venezia, hanno posto agli arresti domiciliari il 46enne Levak.

