Preso a pugni sul portone di casa: imboscata per rubargli la valigetta

di Monica Andolfatto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - Era lì ad aspettarlo. Questa una delle ipotesi investigative al vaglio della polizia. In attesa del momento giusto per entrare in azione: a colpo sicuro o quasi. Sono all'incirca lequando si consuma l'a scopo di rapina. Siamo a: è qui che lo sconosciuto è in agguato. Sulpuntando sul fattore sorpresa e sulla velocità del raid. Un piano forse preparato in precedenza, con appostamenti, e studiando le abitudini della sua vittima,che nella sua testa stava con ogni probabilità già pregustando il piacere della cene e del relax casalingo. All'improvviso si sente afferrare alle spalle, viene strattonato, spintonato e poi quasi stordito da quei due pugni assestati con violenza in pieno volto. Alcuni istanti per riaversi dallo choc e dal dolore, per rendersi conto che quell'uomo, mai visto prima, vuole strappargli la suadocumenti, chiavi dell'auto e dell'abitazione....