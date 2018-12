Il presepe dei rifugiati dove Gesù è una bambina africana

di Vittorio Pierobon

VENEZIA - Ilsi chiamerà Salima, una bambina di sei mesi, figlia di Yousef e Faith due profughi provenienti dache hanno formato una famiglia. I nomi sono di fantasia, perché sono ancora richiedenti asilo e la loro posizione in questo momento per la legge è precaria. Quello della notte di Natale sarà un presepe multietinico, rappresentativo della realtà sociale della parrocchia. La maggior parte dei figuranti non avrà la pelle chiara. Ma saranno tutti cristiani, provenienti da varie parti del mondo. E il figlio di Dio sarà femmina, anche questo un segnale forte.Perchè uomini e donne sono figli di Dio alla stessa maniera.