Treviso. Il presepe dedicato a Giulia Cecchettin a Villa Manfrin, papà Gino: «Vedere mia figlia così ben rappresentata mi commuove» Video

TREVISO - VIGONOVO - Il presepe dedicato a Giulia Cecchettin a Villa Manfrin, papà Gino: «Vedere mia figlia così ben rappresentata mi commuove».

Oggi, lundì 18 dicembre, è stato inaugurato il presepe a Villa Manfrin a Treviso dedicato a Giulia Cecchettin, la 22enne di Vigonovo uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta lo scorso 11 novembre. Si tratta di un presepe di otto metri costruito dal Preseparo Guido Corse.

Entrando nella sala piena di foto della figlia, papà Gino si commuove: «È ancora tutto fresco per me. Per un papà vedere sua figlia così ben rappresentata è commovente». Poi in sala parte la canzone preferita di Giulia ed è emozione tra i presenti.